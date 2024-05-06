Adana'da sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı ABD'de hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı, ailesinin başvurusu üzerine otopsi için bugün açıldı. Taktaş’ın çıkarılan cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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DHA

'İşte Benim Stilim' isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan’da ABD’de fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taktaş’ın cenazesi, ABD'de yapılan otopsinin ardından 20 Nisan’da hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aile sevgilisinden şikayetçi oldu

Yağmur Taktaş’ın ailesi, avukatları aracılığıyla, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia etikleri Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

Kanında uyuşturucu tespit edildi

Yağmur Taktaş'ın ismini açıklamak istemeyen teyzesi K.C., kanında ölümüne neden olmayacak kadar uyuşturucu bulunduğu tespit edilen yeğeninin, ressam sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ileri sürdü.

Yeğeninin darbedilip, tutulduğu yerde aç bırakıldığını da iddia eden teyze, "Hem ABD’de hem Türkiye’de hukuk mücadelesi başlattık. Bu konunun asla peşini bırakmayacağız. Sevgilisi, kıskançlığından güzel görünmesin diye saçlarının ön kısmını ve kaşlarını bile kazıyordu.” dedi.

Mezarı açıldı

Taktaş Ailesi, bu şüphe üzerine avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp Türkiye'de de otopsi yapılması için başvuruda bulundu.

Başvurunun kabul edilmesiyle bugün, Taktaş’ın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’ndaki kabrine gidildi.

Cenazesi çıkarıldı

Savcı, polis ve avukatların gözetiminde Yağmur Taktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından kabrinden çıkarıldı.

Adlı Tıp Kurumu'na getirildi

Ardından Taktaş’ın cenazesi, tabuta konulup cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsi sonucu beklenecek

Burada açıklama yapan Taktaş Ailesi'nin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şu anda Adana Adli Tıp Kurumu morgunda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)