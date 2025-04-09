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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan fenomen gece dönercisinin mekanında pişmiş tavuk üzerine çiğ tavuk takıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fenomen gece dönercisine hijyen kurallarına uymamaktan 42 bin 76 lira idari para cezası uyguladı.

Devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Hindistan sokak lezzetlerini andıran, hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen fenomen dönercinin standı da zabıta ekiplerince kaldırıldı.

Sosyal medyadan açıklama yapan dönerci, "Sosuma süt kattım diye festivalden kaldırılıyorum. Sağlık Bakanı'ma da saygılar duyuyorum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye festivalde yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir" dedi.

"GIDA GÜVENLİĞİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: