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İHA

Esad rejimine muhalif grupların Suriye'nin başkenti Şam'a girmesiyle Beşar Esad ülkesinden kaçtı.

Esad'ın kaçması, Pazar günü Adana'da yaşayan yaklaşık 250 bin Suriyeli tarafından düğün gibi karşılandı.

ÜLKELERİNE DÖNMEK İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Suriyelilerin yoğun yaşadığı Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Sokak'ta Suriyelilerin sevinci ise halen devam ediyor.

Ellerinde bayraklarla yürüyen Suriyeliler, bir an önce ülkelerine dönmek için adeta gün sayıyor.

"BABAMIN MEZARINA GİTMEK İSTİYORUM"

Babası Esad bombalarıyla hayatını kaybeden Cemile Hüseyin, bir an önce ülkesine dönüp babasının mezarına gitmek istediğini anlatarak, "10 yıldır annem ile birlikte buradayız. Suriye'de birçok akrabam öldü. Babam Ahmet de orada Esad'ın bombalarıyla öldü. Onun mezarına hiç gidemedim. Şimdi bir an önce Suriye'ye gitmek ve babamın mezarına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK MEMNUN KALDIK"

7 sene önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Muhammet Ahmet de Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ederek şunları söyledi: