Adana'da tahrip edilen şehit mezarları onarıldı

Adana'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 77 mezar tahrip edildikten kısa süre sonra onarıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 77 kabrin taşları tahrip edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

"ALLAH'TAN BULSUNLAR"

Şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.

Oruç, oğullarının mezar taşlarındaki fotoğraflarını okşayıp, "Beni affedin, sizleri koruyamadım." ifadesini kullandı.

MEZARLAR ONARILDI

Polis ekiplerinin, 77 mezarın tahrip edildiği olayla ilgili araştırması sürerken, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince mezarların taşları onarıldı.