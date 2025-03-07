Adana'da termometreler 29 dereceyi gösterdi

İHA

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da, geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 4 derecelere ulaşarak zirai don yaşanmasına neden oldu.

Hafta başından itibaren soğuk havaların etkisini kaybetmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı.

ADANA YAZA HIZLI GİRDİ

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık artışı, Adana'da yaz günlerini yaşatmaya başladı.

TERMOMETRELER 29 DERECEYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı saat 14.30 itibarıyla 26,6 derece ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 29 dereceye kadar ulaştı.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda zaman geçirdi.

"HAVA ÇOK GÜZEL"

Parkta spor yapan İbrahim İpteş, şu ifadeleri kullandı:

Hava çok güzel. Ben de kendimi parka atıp spor yaparak bu havanın tadını çıkartıyorum. Ancak bundan sonraki aylarda sıcaklıklar daha da artacak. Yaylası olanlar yaylaya gidecek, olmayanların Allah yardımcısı olsun. Geçen hafta 4-5 gün soğuk havalar oldu ama şimdi hava çok güzel.

İkiz çocuklarını parkta gezdiren Asef Herikçi ise, "Bugün çok sıcak. Çocuklarımızı dışarı çıkarttık, gezdiriyorum. Bundan sonra hava sıcaklığı giderek de artıyor." diye konuştu.