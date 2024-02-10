Adana’da terör örgütü elebaşının posterini astılar! 2 kişi operasyonla yakalandı Köprüye PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini asan DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyesi 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

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AA

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti propagandalarını sürdürüyor.

CHP'nin birlikte yol yürüdüğü ve pazarlıklar yaptığı parti cephesinden, açık açık bir terör propagandası daha geldi.

DEM Parti Adana Gençlik Meclis üyeleri, kentteki bir köprüye örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.

O kare sosyal medyada tepki çekti.

Ekipler düğmeye bastı

Ardından ekipler harekete geçti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.

2 kişi yakalandı

Yapılan çalışmayla posteri asan 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti. İki zanlı, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut 2 şahıs..."

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut 2 şahıs, polislerimizce yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)