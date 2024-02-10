Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti propagandalarını sürdürüyor.
CHP'nin birlikte yol yürüdüğü ve pazarlıklar yaptığı parti cephesinden, açık açık bir terör propagandası daha geldi.
DEM Parti Adana Gençlik Meclis üyeleri, kentteki bir köprüye örgütün ele başı Abdullah Öcalan'ın posterini astı.
O kare sosyal medyada tepki çekti.
Ekipler düğmeye bastı
Ardından ekipler harekete geçti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.
2 kişi yakalandı
Yapılan çalışmayla posteri asan 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti. İki zanlı, ikametlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
"Terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut 2 şahıs..."
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Seyhan'da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut 2 şahıs, polislerimizce yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir."Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış