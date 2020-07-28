Adana'da teste götürülen kadın mahkumu kocası kaçırdı

Adana’da uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yatan bir kadın mahkum, Koronavirüs testi için getirildiği hastanede lüks minibüsle kocası tarafından kaçırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Karataş Cezaevi'nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca Covid testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi.

JANDARMA ARACINI TAKİP ETTİ, EŞİNİ KAÇIRDI

Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül B. araçtan atladı. Jandarma aracını takip eden ve içinde lüks minibüsten inen Songül B.’nin kocası Onur B. (30) eşini minibüse alıp kaçırdı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Ekipler harekete geçerek minibüsün peşine düştü. Yeşil Bulvarda sıkıştırılan karı koca kaçmayı başardı. Bulvarlarda önlem alan polis, minibüsü Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

POLİS, HER YERDE FİRARİ ÇİFTİ ARIYOR

Çevredeki vatandaşlar minibüsten biri kadın 3 kişinin kaçtığını söyledi. Polis şahısların kaçış güzergahında arama başlattı. Ayrıca toplu taşıma araçları ve taksiler durdurularak kontrol edildi. Ancak zanlılar bulunamadı. Olay yerine zırhlı ekipler de sevk edildi.

Kadın mahkum ile kocasının kaçma olayını tasarladığı tahmin ediliyor.