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- Adana'da teste götürülen kadın mahkumu kocası kaçırdı
Adana'da teste götürülen kadın mahkumu kocası kaçırdı
- İHA
- 28.07.2020 - 14:01
Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Karataş Cezaevi'nde yatan Songül B. (31) rahatsızlanınca Covid testi yapılması için jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi.
JANDARMA ARACINI TAKİP ETTİ, EŞİNİ KAÇIRDI
Testin yapıldığı yere jandarma aracı yanaştığı sırada Songül B. araçtan atladı. Jandarma aracını takip eden ve içinde lüks minibüsten inen Songül B.’nin kocası Onur B. (30) eşini minibüse alıp kaçırdı. Jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Ekipler harekete geçerek minibüsün peşine düştü. Yeşil Bulvarda sıkıştırılan karı koca kaçmayı başardı. Bulvarlarda önlem alan polis, minibüsü Kışla Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.
POLİS, HER YERDE FİRARİ ÇİFTİ ARIYOR
Çevredeki vatandaşlar minibüsten biri kadın 3 kişinin kaçtığını söyledi. Polis şahısların kaçış güzergahında arama başlattı. Ayrıca toplu taşıma araçları ve taksiler durdurularak kontrol edildi. Ancak zanlılar bulunamadı. Olay yerine zırhlı ekipler de sevk edildi.
Kadın mahkum ile kocasının kaçma olayını tasarladığı tahmin ediliyor.