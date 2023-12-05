Adana'da tonlarca limon dere yatağına döküldü Adana’nın Kozan ilçesinde tonlarca limonun dere yatağına döküldüğü ortaya çıktı. Limonlar, çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Daha önce birçok tarım ürününün boş araziye döküldüğü kayıt altına alınmıştı.

Genellikle piyasada fiyatları artırmak için fırsatçıların başvurduğu bir yöntem olan bu durum toplumun tepkisini çekiyor.

Hem israfa hem de fırsatçılığa gelen bu tepkiler geniş yankı buluyor.

Son olarak Adana'da benzer bir durum yaşandı.

Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon görenleri hayrete düşürdü.

Tarlada 30 kuruşa satılamıyor diye tonlarca limonu döktüler

Zincir marketlerde kilosu 12.50 kuruş ila 9.90 TL arasında satılan ve üreticilerin tarlada 30 kuruşa satamadığını iddia ettiği limon para etmeyince dere yatağına döküldü.

Dronla görüntülenen Deliçay limon çöplüğüne dönerken, çevrede limonu gören bazı vatandaşlar limonları toplayıp bedava mahallelerinde dağıtacaklarını belirtti.

Dökülen tonlarca limonun kim ya da kimler tarafından döküldüğü bilinmezken, farklı bölgelere tonlarca limon döküldüğü ve çürüdüğü de görüldü.

Çürümeye başladı: Ekipler harekete geçti

Deliçay mevkiinde dere yatağına dökülen tonlarca limon nedeniyle Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, en son 3 Aralık günü döküldüğü tespit edilen tonlarca limonu iş makineleri ile dere yatağından kaldırdı.

Narenciye bahçelerine zarar vermemesi için imha edildi

Limonların, çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için iş makinelerine yüklenerek imha edileceği belirtildi.

Yaklaşık 10 ton limon ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edilmek üzere kamyona yüklenirken, o anlar havadan görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)