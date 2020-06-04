Adana'da trafik kazası: 4 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Feke- Saimbeyli karayolu Feke ilçe sınırında meydana geldi. Saimbeyli yönünden ilçe merkezine ilerleyen Ahmet Erciyas (28) idaresindeki 38 D 0890 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Özdemir Durmuşoğlu idaresindeki 01 Z 1711 plakalı otomobil çarpıştı.

1'İ BEBEK 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Erciyas ile diğer otomobildeki Aygül Durmuşoğlu (35), Hatice Durmuşoğlu (56) ve Yusuf Durmuşoğlu (1) yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 1’i bebek olmak üzere toplam 4 yaralı, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.