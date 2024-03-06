Adana'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti: Kızını ziyarete gittiği öğrenildi

Adana'da trafik kazası 2 can aldı...
Dün saat 15.30 sıralarında D-400 kara yolu Acıdere mevkiinde Adana istikametine giden Mehmet Can Andırın yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda refüje çarparak takla attı.
Servis minibüsü ile çarpıştı
Karşı şeride geçen otomobil, fabrika personellerini taşıyan servis midibüsü ile çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Araca sıkıştılar
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Can Andırın ile yanındaki annesi Hayriye Andırın, itfaiye tarafından çıkarıldı.
2 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve oğulun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yerine gelen Andırın Ailesi'nin yakınları, gözyaşı içinde kaldı.
14 kişi yaralandı
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü E.İ. ile 13 işçi ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Toprağa verildiler
Mehmet Can Andırın ile annesi Hayriye Andırın'ın cansız bedenleri, morgdaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim memleketleri Osmaniye'ye getirildi.
Anne-oğulun cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kızını ziyaret etmek için yola çıktı
Hayriye Andırın'ın, İstanbul'da yaşayan kızını ziyaret etmek için oğluyla birlikte yolculuğa çıktığı belirtildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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