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Adana'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti: Kızını ziyarete gittiği öğrenildi

Adana'da trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti: Kızını ziyarete gittiği öğrenildi Direksiyon hakimiyetini kaybederek servis aracına çarpan sürücü ve kaza sırasında yanında olan annesi sıkıştıkları araçtan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yapılan kontrolde hayatlarını kaybettiği belirlendi.