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- Adana'da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı
Adana'da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı
İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attıktan sonra gözaltına alınan M.D., cezaevine gönderildi.
- AA
- 13.07.2021 - 16:01
- Güncelleme : 13.07.2021 - 16:07
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını bulunduğu yerden koparıp çöp kutusuna atan M.D., dün gözaltına alınmıştı.
Şüpheli M.D.'nin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı