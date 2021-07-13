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    Adana'da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı

    İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attıktan sonra gözaltına alınan M.D., cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 13.07.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 16:07
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    Adana'da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde av bayisinin önünde asılı Türk bayrağını bulunduğu yerden koparıp çöp kutusuna atan M.D., dün gözaltına alınmıştı.

    Şüpheli M.D.'nin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.

    TUTUKLANDI

    Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Adana'da iş yerine asılı Türk bayrağını koparan kadın, çöpe attı

    Adana da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı #1

    Adana da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı #2

    Adana da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı #3

    Adana da Türk bayrağını koparan kadın tutuklandı #4

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