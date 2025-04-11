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AA

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yaşı kutlanıyor.

Bu kapsamda Adana'da da etkinlikler vardı.

ŞEHİTLER RUHUNA MEVLİT OKUTULDU

Tüm ülkede yapılan kutlamaların yanı sıra Adana'da da teşkilatın kuruluş yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu.

Polis memurlarının da katıldığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Ramazanoğlu Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

ŞEHİT SİLAH ARKADAŞLARI İÇİN KUR'AN OKUDU

Din görevlilerinin yanında bir polis memuru da Kur'an-ı Kerim okudu.

İlahi ve kasidelerin de okunduğu programda şehitler için dua edildi.

Polisler, cami çıkışında lokma tatlısı da dağıttı.