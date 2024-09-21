Adana'da Venedik'i andıran görüntüler: Kayıkla gezdiler Adana’da şiddetli yağış nedeniyle su basan sokakta bazı vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı.

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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Adana'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Merkez ilçelerde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü.

ZOR ANLAR YAŞADILAR

Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü.

VENEDİK DEĞİL ADANA

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 70651 sokağı da su basınca vatandaşlar kayıkla gezip o anları sosyal medyada paylaştı.

"SORUN BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMEDİ"

Şehmus Tekin isimli vatandaş, her yağmurda sokakların su altında kaldığını belirterek, "Bu duruma tepki göstermek için kayıkla gezdik. Bir türlü bu sokak çözülmüyor. Her yağmur aynı durumu yaşıyoruz. İnsanlar 1. katlarda oturamıyor bu sokakta” dedi.

Mahalle sakinlerinden Halime Şah, “Her yağmur evimizi su basıyor. İstinat duvarı yaptırmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)