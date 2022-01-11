Veteriner Hekim Osman Teker’i cop ve su ısıtıcısıyla darbettiği iddia edilen Ali Yosun, "Eşime küfredildi, yumruklandım. Pişman değilim, hakkımı hukuki olarak arayacağım” dedi.

Adana’nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Osman Teker'e (35) ait veteriner kliniğinde 7 Ocak akşam saatlerinde, iddiaya göre, Terrier cinsi köpeğinin karma aşısını yaptırmak için kliniğe gelen Ali Yosun (43), fazla ücret istendiği için sinirlendi.

Teker ile Yosun arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Başından yaralanan Teker, Yosun hakkında şikayetçi oldu.

İLK YUMRUĞU VETERİNER HEKİMİN ATTIĞINI SÖYLEDİ

Veteriner Teker, Yosun’un kendisini cop ve su ısıtıcısıyla darbettiğini iddia etti. Gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yosun ise kavgayı kendisinin başlatmadığını, ilk yumruğun Teker tarafından atıldığını öne sürdü.

“EŞİME KÜFREDİNCE SU ISITICISIYLA VURDUM”

Köpeğini olaydan önce de aynı kliniğe 4 kez götürdüğünü ve böyle bir sorunla karşılaşmadığını kaydeden Yosun, o gün aşının fiyatının yüksek olduğunu öğrenince buna itiraz ettiğini, itirazı üzerine Teker ile diyaloğa girdiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Başka yerlerde aşının 100 lira olduğunu söyledim. Bana eşimin yanında 'sen yalan söylüyorsun' dedi. 'Ayıp ediyorsunuz' deyince hakaret edip yumruk attı. Kafamdan, yüzümden ve bacağımdan darbe aldım. Ben de karşılık verdim. Kliniğin camları ise o anki karmaşadan dolayı kırıldı. Eşime küfredince su ısıtıcısıyla vurdum. Fakat söylendiği gibi diğer elimdeki cop değil su borusuydu. Olay sonrası darp raporu aldım. Karşı taraf haklı çıkmaya çalışıyor. Eşime küfredildi, yumruklandım. Pişman değilim, hakkımı hukuki olarak arayacağım. Sonuna kadar şikayetçiyim.”

Adana’da veteriner hekime darp şüphelisi: İlk o vurdu VİDEO

