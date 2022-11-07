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- Adana'da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı
Adana'da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı
Seyhan'da etkili olan yağış sonrasında mahallelerdeki su taşkınlarına belediyeden müdahale gelmeyince komiser paçaları sıvadı.
- 07.11.2022 - 12:20
- Güncelleme : 07.11.2022 - 13:47
Adana'da, sabah saatlerinde kuvvetli yağış kentte etkisini göstererek hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışların sonrasında Havuzlubahçe Mahallesi'ni, kanalizasyonun tıkanması nedeniyle su bastı.
Mahallede oturan Hasip Kılıç, evinin önünü su bastığını anlatarak, belediyeden yardım istedi.
Sosyal medyada tepki gösterdi
Kılıç, ekiplerin gelmemesi üzerine sokağı görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı
Kısa süre sonra sokağa polis ekipleri geldi.
Komiser paçaları sıvadı
Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp, suya giren komiser, elinde demir çubuk ile uzun uğraşlar vererek kanalizasyonu açtı.
O anlar kayıt altına alındı
DHA'nın haberine göre, bu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.
Adana'da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı VİDEO