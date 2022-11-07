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    Adana'da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı

    Seyhan'da etkili olan yağış sonrasında mahallelerdeki su taşkınlarına belediyeden müdahale gelmeyince komiser paçaları sıvadı.
    • 07.11.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 13:47
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    Adana'da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı

    Adana'da, sabah saatlerinde kuvvetli yağış kentte etkisini göstererek hayatı olumsuz etkiledi.

    Yağışların sonrasında Havuzlubahçe Mahallesi'ni, kanalizasyonun tıkanması nedeniyle su bastı.

    Mahallede oturan Hasip Kılıç, evinin önünü su bastığını anlatarak, belediyeden yardım istedi.

    Sosyal medyada tepki gösterdi

    Kılıç, ekiplerin gelmemesi üzerine sokağı görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı

    Kısa süre sonra sokağa polis ekipleri geldi.

    Komiser paçaları sıvadı

    Ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıp, suya giren komiser, elinde demir çubuk ile uzun uğraşlar vererek kanalizasyonu açtı.

    O anlar kayıt altına alındı

    DHA'nın haberine göre, bu anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

    Adana'da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı VİDEO

    Adana da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı #1

    Adana da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı #2

    Adana da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı #3

    Adana da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı #4

    Adana da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı #5

    Adana da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı #6

    Adana da yağmur sonrasında tıkanan kanalizasyonu polis açtı #7


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