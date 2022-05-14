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    Adana'da yanan ormanlarda temizlik çalışması sürüyor

    Geçen yıl 125 noktada çıkan orman yangınların izleri, bölgenin yeniden yeşile kavuşması için arazi temizliği ve hazırlığıyla siliniyor.
    • 14.05.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 11:08
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    Adana'da yanan ormanlarda temizlik çalışması sürüyor

    Adana'da geçen yıl Kozan, Pozantı, Aladağ ve Karaisalı başta olmak üzere 15 ilçesinde çıkan orman yangınlarının izlerini yavaş yavaş siliniyor.

    AA'nın haberine göre; Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, geçen yıl orman yangınları açısından üzücü bir sezon geçirdiklerini ve kentte ekiplerin 125 orman yangınıyla mücadele ettiğini söyledi.

    125 orman zarar gördü

    Yangınların havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldüğünü dile getiren Yılmaz, yanan alanlarda hasar tespitinin ardından temizlik çalışmalarına başlandığını belirtti.

    "Çimlenmeler sevindirici durumda"

    Yılmaz, sahadaki temizliklerin tamamlandığını aktararak, "Geçen yıl çıkan 125 orman yangınında yaklaşık 5 bin hektarlık alan zarar gördü. Bu zarar gören alanların hasar tespit çalışmalarına kısa sürede başladık, sahadaki temizliğimizi gerçekleştirdik. Eğimin uygun olduğu yerlerde 'doğal gençleştirme' denilen tohum ekimi yöntemiyle yaklaşık alanın yüzde 61'lik kısmında, yani 3 bin hektarlık alanda tohum ekimi yöntemiyle gençleştirme çalışmalarımızı yaptık. Çimlenmeler sevindirici durumda. Sahada yaptığımız tespitlerde, fidan kontrollerinde yaklaşık yüzde 80 oranında başarıyı yakaladık." diye konuştu.

    "Bu yıl yaklaşık 1,5 milyon fidan dikeceğiz"

    Yılmaz, yanan alanlara gelir getirici fidan türleri de dikildiğini belirterek, şöyle devam etti:

    "Arazi çalışmalarıyla fidan dikim ayı olan geçen yıl kasımdan bu yıl nisana kadar sahaya 760 bin fidanın dikimini gerçekleştirdik. Bu diktiğimiz fidanların 125 bini yöre halkına gelir getirici türler. Yöre halkının ekonomisine katkı sağlamak amacıyla keçiboynuzu, badem, harnup, ceviz gibi türlerden dikimimizi gerçekleştirdik. Şu anda arazi hazırlıklarımız devam ediyor.Bu yıl içerisinde sahaya yaklaşık 1,5 milyon fidan dikeceğiz."

    Çalışmalar kapsamında yol sıkıntısı olan bölgelere de 75 kilometre orman yolu ve yangın emniyet şeritleri yaptıklarını dile getiren Yılmaz, Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) kapsamında özellikle emniyet yollarının kenarlarında yangına daha dayanıklı türlerden diktiklerini aktardı.

    Adana da yanan ormanlarda temizlik çalışması sürüyor #1

    "Yangına erken ve etkin müdahale çok önemli"

    Yılmaz, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tedbirlerini aldıklarını anlatarak, "Yangına erken ve etkin müdahale çok önemli. Bunun için de hava araçlarımızın su alabileceği çukurlar, yangın havuzları oluşturuyoruz. Şu ana kadar Bölge Müdürlüğümüzde yaklaşık 80 yangın havuzumuz var. Bu sene de 4 yangın havuzu yapacağız." dedi.

    Yangınlarla mücadele kapsamında sorumluluk bölgelerinde bu yıl 13 hava aracı konuşlandırılacağını ifade eden Yılmaz, İnsansız Hava Aracından da destek alacaklarını söyledi.

    Bu yıl yangınlarda gece görüş sistemi olan helikopterlerin de kullanılacağını anımsatan Yılmaz, sorumluluk alanlarındaki Adana ve Osmaniye'de 60 noktada ekiplerin bulunduğunun bilgisini verdi.

    Mahmut Yılmaz, ekiplerinin yangın kulelerinden 7 gün 24 saat ormanları gözetlediğini anlatarak vatandaşların da duman görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesini istedi.

    Adana da yanan ormanlarda temizlik çalışması sürüyor #2

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