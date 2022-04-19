Adana'da yangın emniyet yolları ve şeritleri yapıldı

Karaisalı ilçesinde orman yangınlarını önlemek ve yangınlara kısa sürede müdahale etmek amacıyla emniyet yolları ve şeritlerinin yapımı tamamlandı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Karaisalı ilçesinde orman yangınlarına müdahale etkinliğini artırmak, çıkabilecek yangınların zararlarını daha az seviyede tutmak ve tahribatları önlemek amacıyla ormanlarda emniyet yol ve şeritleri yaptı.

Yangınların büyümesi engellenecek

İHA'nın haberie göre; Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, yapılan yangın emniyet yol ve şeritleri sayesinde çıkabilecek orman yangınlarına kolayca müdahale edildiğini, yangınların büyümesinin engellenerek yangınla savaş için savunma hattı oluşturulduğunu belirtti.

Yılmaz, havaların ısınmaya başlaması ile vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı ve dikkatli olmalarını, yakınlarında bir duman gördüklerinde hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bildirmelerini istedi.