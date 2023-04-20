Adana'da yıkılan binanın kurucu şirket ortağı: Sadece kağıt üzerinde şirkete ortağım Depremlerin ardından yıkılan Kubilay Apartmanı'nı inşa eden şirketin kurucularından Ü. Helete, inşaat alanına dahi gitmediğini ve şirketin kağıt üzerinde ortağı olduğunu ifade etti.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 aydan fazla zaman geçti.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından buruk günler geçti.

Depremlerde hayatını kaybeden 50 binden fazla vatandaşın ölümüne ilişkin müteahhitler sorumlu tutuldu.

Yıkımın etkisini gösteren Adana'nın Çukurova ilçesinde 1997 yılında yapımına başlanan apartmanın müteahhidi Murat Helete'de bu kapsamda tutuklandı.

Tutukluluğunun ardından inceleme yapan ekipler Murat Helete'nin eşi ve şirket ortağı tutuksuz Ü. Helete'yi ifadeye aldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Tutuksuz Ü. Heleteemniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Sadece kağıt üzerinde şirkete ortak olarak gözükmekteyim"

Helete ifadesinde, ilkokul mezunu olduğunu ve ortağı olduğu şirketin işlemleri ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

Eşim Murat Helete ile ortak olduğumuz Kubilay İnşaat adlı şirketimiz vardır. Ben sadece kağıt üzerinde şirkete ortak olarak gözükmekteyim. Bütün işlemleri eşim yapmaktaydı.



Limited şirket kurmak için iki kişiye ihtiyaç olduğu için eşim Murat Helete beni şirkete ortak olarak gösterdi.



İnşaat yapılırken inşaat alanına dahi gitmedim. Fakat orada bir evim olduğu için 4 yıl kadar ikamet ettim. Şirketin işlemleri ile ilgili olarak bir bilgiye sahip değilim.

"Bütün işlemleri eşim Murat Helete takip ediyordu"

Şirkette eşi ve kendisinden başka ortak olmadığını anlatan Helete şu ifadeleri kullandı:

İnşaat hakkında somut bilgilere sahip değilim. Bütün işlemleri eşim Murat Helete takip ediyordu.



Benim ikamet ettiğim dönemde binanın alt katındaki iş yerlerinde ve apartmanın herhangi bir yerinde tadilat yapılmadı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Müteahhit Murat Helete tutuklanmıştı

Depremdeki yıkımların ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti.

Laboratuvardaki çalışmalar sonucu arasında Kubilay Apartmanı'nın da olduğu 11 binadan alınan örneklerde yapılar, dayanıklılık testini geçememişti.

Binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nı inşa eden şirketin kurucularından ve müteahhidi Murat Helete 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

"Binanın yıkılmayan kısmı 6 günde zorla yıkılır"

Tutuklu Murat Helete savcılık ifadesinde, kendisine ait başka binaların deprem nedeniyle yıkılmadığını ve hasar bulunmadığını savunarak şöyle dedi: