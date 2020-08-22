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Adana'da yolda bulduğu parayı polislere teslim etti

Adana'da yolda bulduğu parayı polislere teslim etti

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu bin 820 lirayı polise teslim etti. Vatandaşın duyarlılığı büyük takdir topladı.