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    Adana'da yolda bulduğu parayı polislere teslim etti

    Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir vatandaş yolda bulduğu bin 820 lirayı polise teslim etti. Vatandaşın duyarlılığı büyük takdir topladı.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 19:36
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    Adana'da yolda bulduğu parayı polislere teslim etti

    Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde öğlen saatlerinde ilçe PTT şubesinin yanında bin 820 TL bulan Yunus Kozan isimli vatandaş, parayı İlçe Emniyet Müdürlüğünde polislere teslim etti.

    ÖRNEK DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI

    Vatandaşın örnek davranışı takdir toplarken Kaymakam Ömer Sevgili, vatandaşa duyarlılığı için teşekkür etti.

    Tufanbeyli İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler paranın ait olduğu vatandaşı ararken parayı bulan Yunus Kozan vatandaşlık görevini yerine getirdiğini kaydetti.

    Adana da yolda bulduğu parayı polislere teslim etti #1

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