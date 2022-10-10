Adana'da yüzen barakalar 25 Ekim'e kadar kaldırılacak

Seyhan Baraj Gölü’nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlük kiralanan yüzen barakaların kaldırılması için sahiplerine, valilik tarafından 25 Ekim'e kadar süre tanındı.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü’nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakalara, çevre kirliliğine sebep oluşturduğu için tepki gösterildi.

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü’ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evler her geçen artıyordu.

Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim'e kadar barakaların kaldırılması için sahiplerine süre verdi.

"Kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır"

DHA'nın haberine göre, valilikten yapılan yazılı açıklamada, barakaların verilen süreye rağmen kaldırılmaması halinde ekipler tarafından kaldırılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve yüzen evler olarak adlandırılan yapıların sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Kentimizin tam ortasında çevresindeki yeşil alanlarla ilimizin cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü’nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim’e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü’nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır."