Adana’daki hastanede doktor ile hasta yakınları arasında gerginlik

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun acildeki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek alandan ayrıldığı videoyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, doktora hakaret edilip tehditte bulunulduğu belirtildi.

Adana’nın Yüreğir İlçe Devlet Hastanesi'nde çekilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten ayrılan doktorun tavırlarıyla şoke oldu.

Doktor “bakmıyorum” deyip, gitti

Videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara “bakmıyorum” diyerek cevap verdiği görüldü.

Hastanede bulunan ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin, “Öyle bir hakkınız yok hanımefendi, ben gidip şikayet edeceğim” diyerek doktordan sicil numarasını ve adını istediği anlar görüntülerde yer aldı.

Doktor acil servisteki hastalara bakmak istemedi VİDEO

Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama

Aynı görüntüde bir kadın hastanın da “Mecbur bakmak zorundasın, mecbur” dediği duyuldu.

Bu videonun yayılması üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nden de bir açıklama geldi.

‘Doktora hakaret edildi, tehditte bulunuldu’

Açıklamada, doktora hasta yakınlarının saldırmaya çalıştığı ifade edilirken, “Söz konusu video geçen 19 Haziran'da hastanenin yeşil alanında (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) yaşanmış olup ilgili birim kabininde yalnız olarak çalışan görevli kadın hekimin kendisine sözel olarak hakaret ve tehditte bulunulması üzerine kendisini güvende hissetmeyip güvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyeceğini bildirdiği görüntülerdir.

‘Konya’daki cinayetle ilgisi yok’

Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmeti devam etmiştir. Söz konusu videoda geçen durumun birkaç gün önce Konya'da yaşanan doktor cinayeti olayından sonra tepki olarak yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır.” denildi.