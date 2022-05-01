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    Adana'daki hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi

    Bir hayırsever, Ramazan Bayramı öncesi bir marketin veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildirdi.
    • 01.05.2022 - 12:36
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    Adana'daki hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi

    Adana'nın Pozantı ilçesinde bir hayırsever, Ramazan Bayramı öncesi bir marketin veresiye defterini satın alıp borçları sildirdi.

    Adana'nın Pozantı ilçesinde isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanı, merkezde hizmet veren bir marketin veresiye defterini satın aldı.

    Söz konusu marketin sahibiyle görüşen hayırsever, vatandaşların tüm borçlarını ödedi.

    "Tüm müştermin borcunu sildirdi"

    Market sahibi Fatih Pekcan, AA muhabirine, hayırsever iş insanının veresiye defterindeki borçları ödediğini belirterek, "İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, veresiye defterindeki 10 bin lira civarındaki borcu ödedi. Tüm müşterimin borcunu sildirdi. Müşterilerim, hayırsevere teşekkür ediyor." diye konuştu.

    Adana daki hayırsever mahallelinin market borcunu ödedi #1


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