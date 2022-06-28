Petrol
113.56
2.32%
Euro
17.5367
0.06%
Dolar
16.6611
0.82%
Altın
975.51
0.69%
Borsa
249
-1.54%
Bitcoin
348.391
0.27%
BTXN Coin
7.03
0.28%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C
    Adana’daki petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti

    Adana’daki petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti

    Sözcü gazetesinin ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Adana’da bulunan petrolü tiye aldı. Muratoğlu, “Adana’dan sonra Adıyaman’da 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı” şeklinde tweet attı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Soysalı Mahallesi’nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonuç verdi ve yüksek kaliteli petrol bulundu.

    Çalışmaların genişletildiği alanda ‘Mud-Pit’ havuzu da kuruldu.

    Erdoğan müjdeledi: Rezerv değeri 1 milyar dolar

    1960’lı yıllarda yabancı şirketlerin “Burada petrol yok” diyerek kuyuların üzerini kapattığı bölge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gündemine geldi.

    Kabine toplantısında müjdeyi veren Erdoğan, “Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.” dedi.

    Adana’daki petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti #1

    Rahatsız olan var

    Yenilenebilir enerji için yapılan yatırımlar, yeni kaynaklar bulmak için araştırmalarını sürdüren gemiler, Türkiye’nin gelişmesi adına atılan her adım yine birilerini rahatsız etti.

    Bu kez sesi çıkan isim Sözcü’nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu oldu.

    Adana’daki petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti #2

    Sözcü’nün yazarı: Adıyaman’da jelibon rezervlerine rastlandı

    Adana’da bulunan petrolü tiye alan Muratoğlu, “Adana'da bulunan petrolden sonra, Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı.” şeklinde tweet attı.

    Muratoğlu’nun yorumu, tepki çekti.

    Adana’daki petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti #3

    Adana’daki petrol rezervi Sözcü yazarını rahatsız etti #4


    İlginizi Çekebilir

    MEB ile TRT, İngilizce öğretimi için el sıkıştı
    Eğitim

    MEB ile TRT, İngilizce öğretimi için el sıkıştı

    Hayranları, Cüneyt Arkın'a olan sevgisini kelimelere döktü
    Gündem

    Hayranları, Cüneyt Arkın'a olan sevgisini kelimelere döktü

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir