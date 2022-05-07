Adana’daki trafik kazasında yaralanan uzman çavuş, şehit oldu

2 askerin şehit olduğu trafik kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen 29 gün sonra kurtarılamayarak şehit düştü.

Adana’nın Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 01 JAA 081 plakalı minibüs ile Mustafa Çakır yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil, 9 Nisan günü saat 15.30 sıralarında Kozan-Adana kara yolu Mansurlu kavşağında çarpıştı.

Kazada, minibüsteki Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan (28) ile Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Sürücü tutuklandı

Yaralı askerlerden sağlık durumu ağır olan Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar (27), Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Çakır ise tutuklandı.

29 gün sonra şehit düştü

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, 29 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

DHA’nın haberine göre şehit Muharrem Efendi Dündar'ın cenazesi, bugün Adana'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine gönderilecek.