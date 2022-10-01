Adana'daki Ukraynalılar, Rusya'nın ilhak kararına tepkili

Kentte yaşayan Ukrayna vatandaşları, "Sözde referandum ve Kremlin'in attığı adımlar tamamen yasa dışı" dedi.

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etti.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ilhak kararına tepki göstermek amacıyla protesto gösterisi düzenledi.

Rusya'ya ilhak tepkisi

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ve savaşın başlamasıyla kente gelenler, Atatürk Parkı'nda toplanarak kararı protesto etti.

Protestocular, Ukrayna pasaportları ve dövizlerle sloganlar atıp marşlarını okudu. Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, Luhansk doğumlu olduğunu söyledi.

"Kremlin'in attığı adımlar tamamen yasa dışı"

Ukrayna vatandaşı olduğu için gurur duyduğunu belirten Tarı, "Bu sözde referandum ve Kremlin'in attığı adımlar tamamen yasa dışıdır. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da zorla Ukrayna pasaportları alınıp Rusya pasaportlarını veriyorlar.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, ilhak kararına tepki gösterdi VİDEO





"Erdoğan, hep Ukrayna'nın arkasında durdu"

Türk vatandaşlığım da var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Babam Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Allah senden razı olsun. Sen bu referandumu kabul etmedin, hep Ukrayna'nın arkasında durdun." diye konuştu.

AA'nın haberine göre, grup, slogan attıktan sonra dağıldı.