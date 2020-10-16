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    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütünü, polis ekipleri yaptıkları nefes kesen operasyonla yakaladı.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 09:06
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    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Adana’da bulunan bir suç örgütünün, Ankara’daki gruplara silah satmak için yola çıktığı bilgisini aldı.

    EKİPLERDEN NOKTA ATIŞI OPERASYON

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Gölbaşı ilçesinde yol uygulama noktasında drone ile yaptıkları çalışmada, Adana’dan gelen 2 otomobili tespit etti. Ekipler otomobile yavaş yavaş yaklaşarak, 6 kişiyi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı ViDEO

    6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri, 2 araçta yaptıkları didik didik aramalarda valizlerin içine gizlenmiş şekilde 2 adet 9mm tabanca, 1 adet 7.65mm tabanca,12 adet 9mm dolu fişek, 4 adet 7.65mm dolu fişek olmak üzere toplam 3 adet tabanca, 16 adet dolu fişek ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Polis ekiplerinin nefes kesen operasyonu kameralara yansıdı.

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı #1

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı #2

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı #3

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı #4

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı #5

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı #6

    Adana’dan Ankara’ya silah satmaya gelen suç örgütü yakalandı #7

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