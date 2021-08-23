Adanalı doktordan aşı çağrısı

Aşırı sıcaklarda sahada yaşadıkları zorluklara dikkat çeken doktor Nurettin Özdener, hemşehrilerini aşı olmaya çağırdı.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadelede ön safta görev yapan sağlık çalışanları, zor zamanlardan geçiyor.

Adana'da görevli Dr. Nurettin Özdener, artan vakalar nedeni ile nefes alamayacak duruma geldiklerini belirtti.

Dr. Özdener, çektiği video ile Güneydoğulu hemşerilerine ve aşı karşıtlarına seslendi.

"BİRKAÇ GÜN NEFES ALALIM"

Özdener, videosunda şu ifadelere yer verdi:

“Adana’nın sıcaklığı 40 derece gösteriyor. Bu şeyi bize yaşatıyorsunuz ya ne diyelim dostlar. Lütfen aşınızı olun. İlla yasaklar olmasına gerek yok. Bu birkaç gün biraz nefes alalım. Terden sırılsıklam olduk.

"HAYDİ HEP BİRLİKTE AŞIYA"

Güneydoğulu tüm hemşehrilerim, lütfen aşınızı olun. Batıda yavaş yavaş Türkiye haritası mavileşiyor. Kısırlık yaparsa batıda, doğuda, güneyde her yerde yapar. Kısırlık yapsa batıda, güneydoğuda yapmaz ki. Sadece Mardin, Diyarbakır, Adıyaman’ı almazki bu. 70 yaşındaki teyzenin kısırlık yapıyor diye iddia edip aşı olmamasına ne diyelim."

Özdener, "Lütfen haydi hep birlikte aşıya” çağrısı yaparak vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Adana'da görev yapan doktordan hemşehrilerine aşı çağrısı