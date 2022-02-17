Adanalı esnafın iddiası: Kelle paça, koronavirüsten koruyor

Kozan ilçesinde kelle paça dükkanı işleten şahıs, kendisi ve çalışanlarının 2 yıl boyunca kelle paça çorbası tüketmeleri sayesinde virüs kapmadıklarını söyledi.

Adanalı paça salonu işetmecisi, koronavirüse yakalanmama sebebini kelle paça çorbasına bağlıyor.

Salgının başından beri kendisi ve çalışanlarının koronavirüse hiç yakalanmadığını aktaran Murat Mercan, Kozan ilçesinde "Hayat eve sığar" uygulamasındaki vaka yoğunluğuna göre işlerinin arttığını, özellikle koronavirüs hastalarının tedavi sonrası kelle paça çorbasını da daha çok tükettiğini anlattı.

NE KADAR ÇOK VAKA O KADAR ÇOK KELLE PAÇA TALEBİ

Pandemi ile birlikte kelle paça çorbası tüketiminde 5 kat artış olduğunu belirten Mercan, "Hayat eve sığar uygulamasında bölgemiz ne kadar çok kızarırsa o kadar çok kelle paça talebi artıyor. Keşke kızarmasa biz de satmasak ama arttıkça talep artıyor.





"ÇALIŞANLARA 2 GÜNDE 1 YEME ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Türkiye’de ilk görülmeye başlandığında kelle paça çıktığında biz de kendimize özel ayak, işkembenin her şeyin olduğu kelle paça çorbası hazırladık. Çalışanlarımıza 2 günde bir yeme zorunluluğu getirdik. Bunun neticesinde ben ve çalışanlarım 2 yıldır hiçbir şekilde koronavirüse yakalanmadık. Hastanede doktorların tavsiye ettiğini söylüyorlar ve paket halinde yoğun talep görüyor.

"BUNCA TEMASA RAĞMEN SAHADA OLMAMIZ KELLE PAÇA SAYESİNDE"

Biz günlük 50 paket kelle paça yaparken şu an 250 paketi buluyor bu talep. Ama ben aşımı da oldum. Ama bunca temasa rağmen sahada olmamız kelle paça sayesinde diye düşünüyorum.” dedi.

"KELLE PAÇA ŞİFASI"

3 yıldır iş yerinde çalışan Mehmet Ünlü, "Burada hiçbirimiz korona olmadı. Ayda bir test de oluyoruz. İçindeki baharatlar, sarımsak ve kelle paçanın şifası diye düşüyoruz. Daha 3 yıldır kırgınlık bile olmadı günlük tüketiyorum.” şeklinde konuştu.