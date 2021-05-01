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    Adanalı şehide veda

    Pençe-Yıldırım Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.05.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 14:27
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    Adanalı şehide veda

    Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

    Şehit Mehmet Kırmızı’nın naaşı dün askeri uçakla memleketi Adana'ya gönderildi.

    GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

    Şehidin cenazesi öğle saatlerinde helallik için Özbilen Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye’nin, nişanlısı Aylanur Kabukçu’nun ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

    Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami’ne götürüldü.

    Şehit Kırmızı'nın naaşı, cenaze törenin ardından toprağa verildi.

    Adanalı şehide veda

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