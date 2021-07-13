Adanalı Sinan, bisikletine kavuştu

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, markete girdiği sırada bisikletini çaldıran ve gözyaşlarını tutamayan Sinan'a bisiklet hediye ederek yüzünü güldürdü.

Adana’da yaşayan 15 yaşındaki Sinan Duygucu, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki markete gittiği sırada bisikletini çaldırmıştı.

Hırsız, marketin önüne kilitlenmeden bırakılan bisikletle kayıplara karışırken, durumu fark eden genç gözyaşlarına boğulmuştu.

Yaşanan olay üzerine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Sinan için harekete geçti.

"BU ŞEHİRDEKİ HERKES BİZE EMANET"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kocaispir, "Geçmiş olsun kardeşim. Bu şehirde yaşayan herkes bize emanet. Sabah erkenden bisikletini gönderiyoruz. Hiç üzülme!" ifadelerine yer verdi.

BİSİKLET HEDİYE ETTİ

Bu paylaşımdan birkaç saat sonra ise Sinan'a bisiklet hediye edildi.

"SANA GÜLMEK YAKIŞIYOR"

Yeni bisikletine kavuşan Sinan'ın fotoğrafını da paylaşan Kocaispir, "Yüzün hep gülsün Sinan kardeşim. Sana gülmek çok yakışıyor." notunu düştü.

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