Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.

Adana'da vatandaşlar, mart başından itibaren koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılarak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla kendilerini sokağa ve piknik alanlarına attı.

Adana’da da hafta sonu hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte pandemiye rağmen piknik alanları dolup taştı.

TEDBİRLERE UYAN ADANALILARIN HAFTA SONU KAÇAMAĞI

Vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü kenarında buldukları boş alanlarda piknik yaptı.

Göl kenarındaki yollar adeta park alanına döndü.

Polis vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyardı.