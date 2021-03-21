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    Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

    Adanalılar, pandemiye rağmen hafta sonu piknik alanlarına akın etti.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 15:22
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    Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti

    Adana'da vatandaşlar, mart başından itibaren koronavirüs tedbirlerinin yumuşatılarak hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla kendilerini sokağa ve piknik alanlarına attı.

    Adana’da da hafta sonu hava sıcaklığının 23 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte pandemiye rağmen piknik alanları dolup taştı.

    TEDBİRLERE UYAN ADANALILARIN HAFTA SONU KAÇAMAĞI

    Vatandaşlar, Seyhan Baraj Gölü kenarında buldukları boş alanlarda piknik yaptı.

    Göl kenarındaki yollar adeta park alanına döndü.

    Polis vatandaşları sık sık maske ve mesafe konusunda uyardı.

    Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti #1

    Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti #2

    Adanalılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti #3

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