İHA

Türkiye, ilkbahar mevsiminde adeta kışı geçiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda yurdun birçok kesiminde kar yağışıyla birlikte beyaz manzaralar oluşmuştu.

İstanbul ve Ankara'nın da içinde bulunduğu kentler adeta kara teslim oldu.

Öte yandan yağmurun yoğun olarak görüldüğü güney ve doğu kesimini terk eden yağışlar, bu kez Akdeniz Bölgesi'ne geçti.

60 il uyarıldı

Öyle ki Antalya'da cadde ve sokaklar bugün göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 16 il için turuncu, 44 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Adana'ya bahar geldi! Termometreler 29 dereceyi gösterince vatandaşlar parklara akın etti

Termometreler 29 dereceyi gösterdi

Vatandaşların hava muhalefeti nedeniyle dikkatli olmalı yönünde uyarılırken, Adana'dan manzaraları geldi.

Türkiye’nin en şehirlerinden biri olan kentte bugün termometreler 29 dereceyi gösterdi.

Adana'ya bahar geldi! Termometreler 29 dereceyi gösterince vatandaşlar parklara akın etti

Parklar doldu taştı

Sıcak havayı gören vatandaşlar parklara akın etti.

Parka gelen vatandaşlar ağaçların altında gölge otururken, birçok kişinin de yarım kollu tişört giydiği görüldü.

Adana'ya bahar geldi! Termometreler 29 dereceyi gösterince vatandaşlar parklara akın etti
Adana'ya bahar geldi! Termometreler 29 dereceyi gösterince vatandaşlar parklara akın etti
Adana'ya bahar geldi! Termometreler 29 dereceyi gösterince vatandaşlar parklara akın etti
Adana'ya bahar geldi! Termometreler 29 dereceyi gösterince vatandaşlar parklara akın etti