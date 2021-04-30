Adana'ya şehit ateşi düştü

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanarak 2 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın acı haberi, ailesin yaşadığı Adana'ya ulaştı.

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, 28 Nisan günü güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırı sonucu yaralanan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, bugün tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Şehidin acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Şanözbilen Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Şehidin evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

4 AY ÖNCE NİŞANLANDI

Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı'na gitti. 4 ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı’nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı'nın ise Ankara’da oldukları belirtildi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Adana Valiliği, şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın cenazesinin, yarın öğlende Ceyhan ilçesinde Asri Mezarlığı şehitliğinde toprağa verileceğini açıkladı.