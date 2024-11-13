Adana'ya şehit ateşi düştü

DHA

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yiğit Can Yiğit, atış alanında meydana gelen kazada şehit oldu.

Yiğit'in şehit olduğu haberi, Ceyhan ilçesinde oturan ailesine, Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve yetkililer tarafından verildi.

YARIN CEYHAN'A GETİRİLECEK

Acı haberi alan babası Mehmet (68) ve annesi Meryem Yiğit’i (67), emniyet personeli sakinleştirdi. Şehidin babaevine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

İlknur Yiğit ile evli olan şehit Yiğit Can Yiğit’in cenazesi, Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere yarın helikopterle Ceyhan'a getirilecek.