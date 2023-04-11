Aday tanıtım programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart Ankara'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'dan gelen partililerin 'Reis'e hay hay, Kemal'e bay bay' yazılı pankartını beğenerek okudu.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimi öncesinde partilerin adayları kesinleşti.

AK Parti, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını seçmene tanıttı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda coşku üst düzeydeydi.

81 ilden gelen partililer sık sık Erdoğan'ın sözünü sloganlarla kesti.

Birçok il örgütünün ise dikkat çekici pankartları vardı.

Manisa'dan gelen kadın kolları üyelerinin açtığı pankartlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti.

"Reis'e hay hay, Kemal'e bay bay"

Cumhurbaşkanı, Manisalı kadınları tebrik ederek pankartlarını okudu.

O pankartlarda yazılı olan sloganlar salondan da büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisalı kadınlara şöyle hitap etti: