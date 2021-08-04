Adayların gözü bu haberde! Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı

Adayların gözü bu haberde! Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı

Adaylar, 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan kaymakamlık sınavının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, "Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı?" ÖSYM kaymakamlık sınav sonucu..

ÖSYM tarafından yapılan kaymakamlık sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler, adaylar tarafından araştırılıyor.

10 Temmuz 2021 tarihinde sınava giren ve kaymakam olabilmek için ter döken adaylar, "Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme getirdi.

Bunun üzerine, 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na ilişkin bilgiler ÖSYM tarafından paylaşıldı.

Peki, 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"10 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2021-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."