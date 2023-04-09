Adaylığı merakla bekleniyordu! İbrahim Tatlıses milletvekili adayı olamadı Daha önce AK Parti'den 5 kez aday adayı olan 'İmparator' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekili listesindeki 14 aday arasında yer alamadı.

ensonhaber.com 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kalmışken milletvekili aday listeleri heyecanı yaşandı. AK Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. 5. kez başvurdu Daha önce AK Parti'den 4 kez aday adayı olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yeniden AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurmuştu. Listeler teslim edilirken gözler ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i aradı. Listeye giremedi AK Parti milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer aldığı listede İbrahim Tatlıses kendine yer bulamadı. Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan isimler şöyle: - Bekir Bozdağ - Abdülkadir Emin Önen - Abdürrahim Dusak - Mehmet Ali Cevheri - Cevahir Asuman Yazmacı - İbrahim Eyyüpoğlu - Hikmet Başak - Mehmet Faruk Pınarbaşı - Mahmut Kaçar - Nihat Kılıç - Emre Karaçizmeli - Mehmet İlhami Günbegi - Abdullah Aksak - Abdürrahim Toru