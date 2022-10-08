Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvence altına alma çıkışını eleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu videoda, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Atatürkçü Düşünce Derneğinden Kılıçdaroğlu'na eleştiri

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri siyasetçiler tarafından eleştirilirken, bir eleştiri de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan geldi.

Hüsnü Bozkurt, 32. yıl önce bombalı saldırıda hayatını kaybeden Bahriye Üçok’u anma programında konuştu.

"Sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın"

Buradaki konuşmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtüsü ile ilgili kanun önerisine değinen Hüsnü Bozkurt, “Hepimize Cumhuriyetin kurucularından miras bir görev var. Bazılarımız bu görevin farkında değil. Şu parti de bu parti de siyaset yapıyor. Cumhuriyet dünyada eşi benzeri olan bir devlet değildir. Aman bize oy verecekler, aman efendim bize oy vermezler. Anayasanın 24. maddesi orada durduğu sürece sen türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın, çıkar da görelim. Kimse bu kimseye herkes dahil devletin herhangi bir kanunu din kurallarına bağlayamaz. Bunu şiddetle reddediyorum.” diye konuştu.

ADD Başkanı Bozkurt’tan Kılıçdaroğlu'na: Türbana özgürlük için yasa çıkaramazsın VİDEO



"Bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım"

Başkan Bozkurt, “Şimdi böyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının bu önerisi ve sunulan yasa teklifinin ben anayasayla uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir şeyin anayasa haline getirilmesi çok daha vahimdir. Çünkü anayasamız da zaten güvence altındadır. Böyle bir güvenceye gereksinim de yok. Dolayısıyla bu insanların inançlarıyla oynamamak lazım. Laik demokratik, sosyal hukuk devletini bütün kurallarıyla işletirsek kimsenin yok başını örttüm yok başını açtım diye endişe etmesine gerek olmaz” ifadelerini kullandı.



