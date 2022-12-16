Adem Huduti, 12,5 yıl hapse çarptırıldı

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Huduti hakkında verilen karar belli oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti yeniden yargılandı.

Yargılama, 2. Ordu Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada yerel mahkemece verilen hükmün Yargıtayca bozulması üzerine yapıldı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Huduti tutuklu bulunduğu cezaevinden, diğer sanıklar Eyüp Özcan ve Fatih Gürcan da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Murat Mutlu'nun salonda hazır bulunduğu duruşmaya sanık Hasan Ayaz ise katılmadı. Talebi sorulan Cumhurbaşkanlığı avukatı Bayram Taşkın, mütalaaya katılmadıkları, sanıkların iddianamedeki sevk maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedikleri yönündeki görüşünü yineledi.

Anayasayı ihlale teşebbüse yardım etti

Sanıklar Murat Mutlu, Fatih Gürcan ve Eyüp Özcan ise beraat talebinde bulundu. Savunması istenen Huduti, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni bir mütalaa hazırlamasını beklediklerini ancak savcılığın eski mütalaada ısrarcı olduğunu savundu.

12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adem Huduti'nin "anayasayı ihlale teşebbüse yardım" suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığa bu suçtan takdiri indirimi de uygulayıp 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Huduti: Beni düşman olarak görüyorlar

Adli makamların kendisini sanık olarak değil düşman olarak gördüğünü ileri süren Huduti, "Suçluları öldürmeyip yargıya teslim ettiğim için suçluyum. Suçluyu yargıya teslim etmek suç değil." dedi.

Darbe girişimine kalkışanların kendisine silah çektiklerini iddia eden Huduti, darbecilerle birlikte olmadığının ve aynı yolu yürümediğinin dosyadaki delillerle de ispatlandığını savundu.

"İlk kurşunu biz atmayalım"

Huduti, kendisinden darbecileri öldürmek için emir istendiğini, kendisinin "İlk kurşunu biz atmayalım, onlar kurşun atarsa çekinmeden vuralım." dediğini ileri sürerek, beraatini istedi.

Sanık Adem Huduti'nin oğlu ve avukatı olan Ersü Oktay Huduti ise müvekkili Adem Huduti'nin darbe girişimine karşı olduğuna yönelik açıklama yapan 4 ordu komutanından biri olduğunu savunarak, suçun unsurlarının oluşmadığı iddiasında bulundu.

Adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebi

Adem Huduti'nin tutuklu bulunduğu cevaevinde rahatsızlandığını ifade eden Ersü Oktay Huduti, en azından adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Heyet, sanıklar Gürcan, Özcan, Mutlu ve Ayaz'ın dosyasının ise FETÖ üyeliği ve darbe girişimine yardım etme yönünden incelenmek üzere ayrılmasını kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

AA'nın haberine göre, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçuna yardım"dan 15 yıl hapis cezası verilmişti.

Huduti'nin koruma astsubayları Fatih Gürcan ve Eyüp Özcan ile yüzbaşı Murat Mutlu ve astsubay Hasan Ayaz ise beraat etmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin sanık Huduti hakkındaki 15 yıl hapis cezasını onaması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.

İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanık Huduti'ye ceza verilirken yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin takdiri indirim uygulanmadığı için kararı bozmuş, haklarında beraat kararı verilen diğer 4 sanığın dosyasının ise FETÖ üyeliği ve darbe girişimine yardım etme yönünden incelenmesi gerektiğine işaret etmişti.