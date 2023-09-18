Adem Metan anlattı: Emine Erdoğan çok önemli temaslarda bulunuyor

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Ensonhaber'in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan 'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programı, birbirinden önemli konu ve konuklarıyla adından söz ettiriyor.

Öyle ki sunucu Taha Hüseyin Karagöz'ün programda bugünkü konukları, Hakkı Alkan ve Adem Metan oldu.

Konuklar Metan ve Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika gezisi ve Elon Musk ile görüşmesini değerlendirdi.

Ensonhaber yayınında ABD programından izlenimler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD programını takip eden isimlerden biri olan Adem Metan, Ensonhaber yayınında izlenimlerini aktardı.

Metan bu sırada, geziye ilişkin gözden kaçmaması gereken bir durumdan bahsetti.

Emine Erdoğan'ın temaslarına dikkat çekti

Gazeteci Metan, 'Sıfır Atık Projesi'nin öncüsü olan Emine Erdoğan'ın ABD gezisindeki temaslarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının yanı sıra Emine Erdoğan'ın da programının yoğunluğuna vurgu yapan Metan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler çatısı altında yapılanları hatırlattı.

"Emine Erdoğan çok önemli insiyatifler alıyor"

Emine Erdoğan'ın diplomatik ilişkilerdeki etkin rolünün gözlerden kaçmaması gerektiğini vurgulayan Metan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Bence aslında Türkiye’nin burada kaçırdığı bir şey var. Emine Erdoğan da çok önemli temaslarda bulunuyor. Gerçekten dünyadaki en önemli ve en çalışkan First Lady'lerden biri bence. Çok önemli insiyatifler alıyor, şöyle düşün; sıfır atık diye bir şey ortaya çıkıyor. Bunu ete kemiğe büründürüyor ve Birleşmiş Milletler çatısı altında bunu kabul ettiriyor. Bir oturumda konuşma yapıyor hatta orada bir başkanlık yürütüyor. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir şey. Ben bunun ülke diplomasisi açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Erkekler bazen çok tartışmacı ya da duygusal konularda koparıcı olabilirler ama kadınların diyaloğu o anlamda çok daha önemli. "