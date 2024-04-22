Adem Metan, İngilizce dil eğitimi alıyor

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YouTube üzerinden yaptığı içeriklerle dikkati çeken Adem Metan, kariyerinde yeni bir karara imza attı.

Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dil eğitimi alacağını duyurdu.

Metan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Son zamanlarda ihtiyacını en çok hissettiğim şey yabancı dil..."

Kıymetli takipçilerim ve arkadaşlarım; Beni takip edenler arasında sevenlerim olduğu gibi sevmeyenlerin de sayısı tahmin ediyorum ki çoktur. Ben hayatta hep samimiyetin hep inandım. Radyo günlerimden bu yana da bunu hep korumaya gayret ettim. Hiçbirimiz tam değiliz ya da hiçbirimiz kusursuz.



Rusya / Ukrayna savaşı sırasında önemli bir mail almıştım; bu alana gireceksen mutlaka eğitimini al diye. Hemen sonrasında AA Savaş Muhabirliği eğitimi aldım. İyi de oldu ve çok şey öğrendim. Son zamanlarda ise ihtiyacını en çok hissettiğim şey yabancı dil.