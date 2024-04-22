Adem Metan, İngilizce dil eğitimi alıyor

YouTube üzerinden yaptığı içeriklerle dikkati çeken Adem Metan, kariyerinde yeni bir karara imza attı.
Metan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dil eğitimi alacağını duyurdu.
Metan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Son zamanlarda ihtiyacını en çok hissettiğim şey yabancı dil..."
Kıymetli takipçilerim ve arkadaşlarım; Beni takip edenler arasında sevenlerim olduğu gibi sevmeyenlerin de sayısı tahmin ediyorum ki çoktur. Ben hayatta hep samimiyetin hep inandım. Radyo günlerimden bu yana da bunu hep korumaya gayret ettim. Hiçbirimiz tam değiliz ya da hiçbirimiz kusursuz.
Rusya / Ukrayna savaşı sırasında önemli bir mail almıştım; bu alana gireceksen mutlaka eğitimini al diye. Hemen sonrasında AA Savaş Muhabirliği eğitimi aldım. İyi de oldu ve çok şey öğrendim. Son zamanlarda ise ihtiyacını en çok hissettiğim şey yabancı dil.
"Bir süre Londra’da olacağım"
Artık hissettiklerini ve gördüklerini herkese anlatma dönemi. Bunu yapabiliyorsan ne mutlu. O sebeple yeni yılın hemen başında ayarladığım tarih geldi çattı. Bir süre Londra’da olacağım. Hem dil konusunu hem de mesleki olarak içerik üretimi ile ilgili yeni neler öğrenebilirizin peşine düşeceğim. Haziran başı YouTube kanalımda yeni sezonu başlatacağız. Ne bir eksik ne bir fazla, içimden geçenleri paylaşım sizlerle. Sizi seviyorum.
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