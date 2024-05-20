Adem Metan, kazadan güncel bilgileri paylaştı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterin düşmesinin ardından bölgedeki sıcak bilgileri, gazeteci Adem Metan aktardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın aralarında bulunduğu heyeti taşıyan helikopter, kaza geçirdi.

Meydana gelen facia sonrası helikopterden kurtulan olmadı.

Bölgeye ilk giden gazeteciler arasında elbette Adem Metan vardı.

Bölgeye giden gazeteci Metan, kazayla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

"Helikopter 3 parçaya bölündü"

Zor şartlar altında bölgeye ulaştığını belirten Metan, helikopterin 3 parçaya bölündüğünü belirterek şunları dedi:

"Ön bölüm düşmenin etkisiyle yanmış durumda. Muhtemelen pilotlar yanarak can verdi.



Orta bölümdekiler ise muhtemelen çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti."

Ön bölüme gidilmesine izin verilmiyor

Helikopterin Bell-212 Amerikan yapımı askeri helikopter olduğunu belirten Metan, ön bölümün enkazının aşağı bölgede olduğunu ve oraya girmelerine izin vermediklerini belirtti.