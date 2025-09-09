Adem Metan, Kenan İmirzalıoğlu’na Togg’u sordu: Büyük bir gurur

Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen IAA Mobility 2025’te Türkiye için tarihi bir an yaşandı.

Togg yeni modeli T10F’in örtüsünü ilk kez burada kaldırdı ve Avrupa pazarına Almanya üzerinden 'Merhaba' dedi.

T10X ve T10F’in güvenlik testi Euro NCAP’ten 5 yıldız aldığını duyuran marka, 29 Eylül’den itibaren her iki modelini de Almanya’da siparişe açacak.

METAN, İMİRZALIOĞLU'NA SORDU

Bu tarihi anları Ensonhaber yazarı Adem Metan, Münih'te yakından takip etti.

Adem Metan burada T10F'in reklam yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile bir araya geldi.

Burada ünlü oyuncuya Togg projesini soran Metan, İmirzalıoğlu dikkat çeken cevaplar aldı.

"TOGG'UN YÜZÜ OLMAK GURUR VERİCİ"

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un reklam yüzü olmasının kendisi için büyük bir gurur ve kıvanç kaynağı olduğunu belirtti.

İmirzalıoğlu, "Kendi arabamızın lansmanı için burada olmak başlı başına çok gurur verici" dedi.

"TOGG BANA ÇOK YAKIŞTI"

Daha önce birçok farklı markanın reklam filmlerinde rol aldığını ancak Togg projesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden ünlü oyuncu, "Sanki Togg bana çok yakıştı. Duygusal olarak kendi arabamızın tanıtımında yer almak, bilinen markaların arasında kendi arabamıza gururla bakıyor olabilmek gerçekten büyük bir kıvanç. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK HAYALİ"

İmirzalıoğlu, Togg'un sadece bir otomobil projesi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin 60 yıllık bir hayalinin gerçekleşmesi anlamına geldiğini vurguladı.

1960'lı yıllarda üretilen ilk yerli otomobil girişimi Devrim arabalarına atıfta bulunan oyuncu, "Bu, Türkiye'nin 60 yıldır olan hayali. 1960'larda ilk Devrim arabalarıyla başlayıp 'benzinsiz çalışamıyor' gibi basit bir gerekçeyle iptal edilen bir proje vardı. Bugün bu iradenin ortaya konulup Togg'un gerçekten üretiliyor olması ve ikinci modelinin lansmanının yapılıyor olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

"TARİHE GEÇEN DURUMDAN GURUR DUYUYORUM"

Togg'un sadece bir üretim başarısı olmadığını, aynı zamanda teknoloji dünyasıyla bir ekosistem oluşturarak küçük üreticileri de destekleyeceğini belirten İmirzalıoğlu, aracın güvenlik özelliklerine de dikkat çekti.

İmirzalıoğlu, "Her iki modelimiz de Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı, hem de yüksek seviyede 5 yıldız aldı. Bence birbirimize yakıştık" dedi.

Geleceğe dair umutlu olduğunu ve bu projenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kenan İmirzalıoğlu, "İleride çocuklarım baktığı zaman, 'Togg'un ilk reklam yüzü benim babamdı' diyecekler. Bu, tarihe geçen bir durum olduğu için bundan gerçekten gurur duyuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.