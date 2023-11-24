Adem Metan, konuğu Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin uzay yolculuğunu konuştu Türkiye'nin uzay projeleri ve Ay'a sert iniş hedefiyle dalga geçen muhaliflere seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu projelere hep birlikte tüm vatandaşların dört elle sarılması gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Birbirinden önemli konukları ile sık sık yaptığı röportajlarını Peki Sonra adı altında YouTube kanalında yayınlayan gazeteci Adem Metan, beğeni ile takip ediliyor.

Metan'ın son konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır oldu.

Metan ve konuğu, Türkiye'nin bilim dünyasında önemli bir yeri olan, ayrıca Kacır'ın da mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde, Türkiye'nin uzay yolculuğunu ve bu alandaki çalışmaları ele aldı.

Türkiye'nin Ay misyonunu hafife alarak, "Siz diğer sorunları çözdünüz de mi Ay'a gidiyorsunuz?" diyenlere cevap veren Kacır, 60 yıl önce gerçekleştirilen insanlı Ay programını yapan ülkelerin bunu yaparken insanlık sorunlarının da tam anlamıyla çözülmemiş olduğunu hatırlattı.

Ne olursa olsun bu projelerin insanoğluna büyük kazanımlar getirdiğini söyleyen Kacır, 'Ay'a sert iniş' söylemiyle dalga geçildiğini de hatırlattı.

"Hep beraber bu işlere sahip çıkalım"

Bu projelere halkın görüş ayrımı olmaksızın dört elle sarılması gerektiğini söyleyen Kacır şöyle konuştu: