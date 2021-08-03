Adem Metan, orman yangınlarıyla ilgili tüm bilgileri aktarıyor

Adem Metan, orman yangınlarıyla ilgili tüm bilgileri aktarıyor

Orman yangınlarının çıktığı bölgeye giderek gelişmeleri görüntülerle aktaran gazeteci Adem Metan, kamuoyuna pompalanan yalanları da çürütüyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının ardından devlet, tüm kurumlarıyla harekete geçti ve büyük bir mücadele başladı.

Çıkan yangınların bir an önce söndürülmesi için büyük gayret sarf edilirken bir yandan da yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Bu süreçte sosyal medyadan servis edilen yalanlara karşı da büyük bir mücadele var.

Adem Metan'ın yangın bölgesinden yayınladığı görüntüler VİDEO

YANGIN BÖLGESİNDEN ANLIK BİLGİLER

Yangın üzerinden siyasi rant elde etmek isteyenler, üzerlerinde helikopter uçarken, "Burada helikopter yok" diyebildi.

CHP tarafından, bölgeye hiçbir hava desteği sağlanmadığı yönünde açıklamalar yapıldı.

Bu açıklamalar üzerine Adem Metan, bölgeden çektiği anlık görüntüleri paylaştı.

Gazeteci Adem Metan, paylaştığı bilgi ve görüntülerle yalanları çürütmüş oldu.

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Yangınla mücadeleye ilişkin hem karadan hem havadan görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Adem Metan, CHP'nin de hedefi haline geldi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Adem Metan'ı yalakalıkla suçladı.

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