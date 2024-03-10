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Gazze'de saldırılar 157. gününde devam ediyor.

İsrail ordusu, havadan karadan ve denizden hedef gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor.

Gazze halkı, 7 Ekim'den bu yana bir yandan saldırılarla mücadele ederken bir yandan da açlıkla savaşıyor.

Türkiye mazlumların yanında

Dünya, Gazze'deki zulme sessiz kalsa da, Türkiye Filistinli masumların yanında.

Türkiye, İsrail zulmü altındaki Gazze halkını yalnız bırakmyor.

Geçtiğim günlerde bir yardım gemisi daha yola çıkmıştı.

Yardım gemisi Mısır'a uğurlandı

2 bin 737 tonluk insanı yardım malzemesini taşıyan 7’nci iyilik gemisi, Uluslararası Mersin Limanı’ndan Mısır’a uğurlandı.

Bölgeye ulaştı

Türk Kızılay'ı tarafından gönderilen yardım ürünlerinin bulunduğu gemi bugün Mısır'a ulaştı.

Adem Metan, Refah'tan bildirdi

Yardımların nasıl ulaştığını takip eden gazeteci Adem Metan, Refah Sınır Kapısı'ndan son durumu aktardı.

Tırların görüntüsünü gösterdi

Yardım göndermek isteyenlerin aklında soru işaretlerinin kalmaması gerektiğini söyleyen Metan, kapıdan girip-çıkan tırları anlık olarak kaydetti.

"Yardımlarımız Gazze'ye ulaşıyor mu?"

"Bizim yardımlarımız Gazze’ye ulaşıyor mu?" diyen vatandaşlara seslenen Metan, "İnsanlar görüntüleri görünce ancak ikna olabiliyorlar" dedi.

"Bunun net cevabı içeriden boş çıkan tırlar"

Adem Metan videoda şu ifadeleri kullandı:

Sabahın erken saatlerinde bu kapıdan giren 100’ün üzerinde tır yardımlarını boşaltıyorlar. Birçok tır çektim, burada bir tanesi daha geliyor arkadan. Yardımlarımız ulaşıyor mu diyenlere en net cevap bu görüntülerdir. Bu tırlar içeri dolu giriyorlar, boş çıkıyorlar. Bütün bu süreçleri anlatacağım size. Şu anda Refah sınır Kapısı’ndayım. Birçok vatandaşımızın aklında soru işareti vardı. Bizim yardımlarımız Gazze’ye ulaşıyor mu? Bunun net cevabı içeriden boş çıkan tırlar. Videoyu kesmiyorum son durumu görün. İnsanlar görüntüleri görünce ancak ikna olabiliyorlar.