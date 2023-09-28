Adem Metan ve Murat Köse, Ankara'daki yerel seçim hazırlıklarını konuştu Adem Metan'ın Peki Ya Sonra programında Ankara'daki yerel seçim hazırlıklarını anlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, parti kurullarının adayı belirleyeceğini belirtirken, "Görev verilir, verildikten sonra da tüm bileşenlerle bir araya gelerek en güzel çalışma yapılarak hedefe ulaşılır." dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.

Gündem bu konu üzerinde yoğunlaşmaya başlarken, genel seçimde olduğu gibi bu süreçte de Adem Metan, önemli konuklarla başarılı röportajlar gerçekleştiriyor.

Metan'ın YouTube kanalında yayınladığı Peki Ya Sonra programının son konuğu Mamak Belediye Başkanı ve ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse oldu.

Metan ve Köse, keyifli bir sohbet gerçekleştirirken gelecek yerel seçimler masaya yatırıldı.

Metan, Köse'ye "Plan nedir, adaylık gönlünüzden geçiyor mu? AK Parti'nin Ankara'daki durumu nedir?" sorusunu yöneltti.

Çalışmaların 2019'da yapılan seçimden sonra başladığını belirten Köse, birçok projeleri olduğunu söyledi.

Ankara adayının parti kurullarında belirleneceğini söyleye Köse, kim aday olursa olsun tüm bileşenlerle başarıya ulaşacaklarının altını çizdi.

"Seçim çalışmalarına 2019'da başladık"

Köse şöyle konuştu:

"Ankara'da 2024 seçimlerine hazırlanıyoruz. Ciddi bir hazırlığımız var. hazırlığımız bugün başlamadı. Bizim geleneğimizde bir seçim bittiğinde öbürü için hazırlık başlar. Yani 2019 yılında başladık aslında çalışmalara.

Bizim Ankara'da 19 tane belediyemiz var. Bütün belediye başkanlarımız, eserlerle hizmetlerle halkla arasındaki ilişkilerile, gönül belediyeciliğiyle beraber yaptığımız, hayata geçirdiğimiz eserlerimizle var olduk.

"Ankara'nın nelere ihtiyacı var?

Seçimlere de böyle hazırlanıyoruz. Hem ilçe belediye başkanı hem de büyükşehirdeki grup başkanı olarak Ankara'nın da genel tablosu önemli. Ankara'nın nelere ihtiyacı var? Bu çerçevede de çalışmalar yapıyoruz projelerimiz var.

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni alacağımıza inanıyorum"

Tabii bir seçimle karşılaşmak... Bizim bir adayımız olacak ve o adayın etrafında tüm belediye başkanlarımız meclis üyelerimiz, teşkilatlarımız bir araya gelecek, tek yürek olacak inşaallah... Ben yüzde yüz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni alacağımıza inanıyorum.

"Kim olursa olsun Mansur Yavaş'tan iyi hizmet yapar"

Burada adaylar konusu konuşuluyor ister istemez. Ben şöyle söylüyorum. Bizim 19 tane başkanımız var, 3 tane de MHP'li başkan var. Herhangi bir belediye başkanımızın Mansur Yavaş'tan çok daha iyi hizmet yapacağını buradan açık yüreklilikle ifade edeyim.

Bu uygulamada da böyle. Herhangi bir arkadaşımız bu görevi layıkıyla yapabilir. Partimizin kurulları değerlendirecek, bu yarışı en önde kim tamamlayabilecekse o yönde bir tespitte bulunacak.

"Büyük bir enerji ile 2024'e yönelik çalışma yapıyoruz"

Biz oluruz başka bir arkadaşımız olur. Bizim geleneğimizde de böyledir. Görev verilir, verildikten sonra da tüm bileşelerle bir araya gelerek en güzel çalışma yapılarak hedefe ulaşılır.

Burada da böyle olacağını düşünüyorum. Bizde o birliğin getirdiği gücün içimizde ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Büyük bir enerji ile 2024'e yönelik çalışma yapıyoruz."

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