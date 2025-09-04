Adem Metan'dan kabine değişikliği kulisi: Eylülden sonra her an olabilir

ADEM METAN'IN KONUK OLDUĞU PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı, birbirinden önemli konuk ve konularıyla yayınlarına devam ediyor.

Marka yorumcularla başladığı programları ilgi ile takip edilen kanal, son olarak aynı zamanda Ensonhaber yazarı da olan Adem Metan'ı konuk etti.

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Adem Metan, eğlenceli sohbet arasında kabinede değişimin tarihini de açıkladı.

"KABİNE EYLÜLDEN SONRA HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Hedefinin 'doğru söyleyen adam' olarak bilinmek olduğunu söyleyen Metan, şöyle konuştu:

"Benim hedefim şu; ben bir şey söylediğim zaman insanlar şunu desinler: 'Bu adamın bir görüşü var, bir yerde duruyor ama bu adam yalan söylemez. Teyitsiz bilgi paylaşmaz.'

3 ay önce herkes 'kabine bugün, değişiyor, gece değişecek, şu gün değişecek’ diyordu.

Ben ne diyordum. Eylüle kadar bir şey yok. Geldik mi eylüle. Şimdi yine bir şey söylüyorum. Ekime kadar kabine yok. Bilgiye dayanarak söylüyorum. Eylülde olmayacak ama eylülden sonra her an olabilir. Ekim’in ilk haftası. Cumhurbaşkanı BM’ye bir sakin kafayla gider gelir."

"AK PARTİ KENDİNİ ORGANİK OLARAK YENİLİYOR"

AK Parti'deki değişim sürecine de değinene Metan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu üretken ekosisteme dikkat çekti.

Metan, "AK Parti kendini organik olarak yeniliyor. Bana kızacaklar ama pek çok muhalif gazeteci arkadaşlar yorum yapıyorlar ama siyaseti bildiklerini düşünmüyorum. Türkiye’yi okuduklarını da düşünmüyorum. Geçen gün ben Süleyman Soylu fragmanı yayınladım.

Bir tek cümleden neler neler çıkarttılar ama içerik bambaşka. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik kollarından hem beyefendi hem hanımefendi sürekli üreten bir ekosistem kurdu. Parti kendini organik olarak yeniliyor. Bugün partideki birçok isim genç.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Z Kuşağı ile temas kuran tek isim. Sen bir üniversiteye gittin, 1-2 konferans verdin diye gençlikle iletişim kurmuyorsun." dedi.