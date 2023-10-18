Adem Metan'ın çağrısına Abdulkadir Uraloğlu'ndan jet yanıt İsrail'de Gazze'deki saldırıları takip eden gazeteci Adem Metan'ın bölgedeki gazetecilerin internet kotalarının Türk operatörleri tarafından sınırsız hale getirilmesi talebi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından hızla karşılandı.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde sivilleri katleden İsrail'in son kanlı operasyonu dün gece dünyayı sarstı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda yüzlerce masum insan hayatını kaybetti.

Türkiye kamuoyu tamamen bu insanlık suçuna odaklanırken Türkiye'ye bilgi akışını sağlayan Türk medya mensupları yaşananları İsrail'de takip ediyor.

O isimlerden biri de Adem Metan...

Metan ilk günden itibaren tüm risklere rağmen gözlemlerini başta Ensonhaber olmak üzere medya kuruluşlarıyla kurduğu bağlantılarla Türkiye kamuoyuna aktarıyor.

Çok yakınına füze düşmesiyle büyük de bir tehlike atlatan Metan, bölgedeki gelişmeleri daha hızlı aktarabilmek için Türk yetkililerden bir istekte bulundu.

"Lütfen kotalarımızı sınırsız yapın"

Sosyal medya hesabından bir çağrı yapan Metan, "Türkiye’deki iletişim operatörleri bölgede görev yapan gazeteciler için kolaylık sağlaması adına bir ricamız var. Olası bir olumsuz durum adına telefonlarımızın interneti sürekli açık. Lütfen kotalarımızı sınırsız yapın." ifadelerini kullandı.

Adem Metan'ın bu çağrısı hızlı bir şekilde karşılık buldu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu aradı

Devreye giren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Metan'ın isteğini yerine getirileceğini bildirdi.

İsrail'de bulunan Metan, Uraloğlu'nun kendisini aradığını belirterek, "Biraz önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Abdulkadir Uraloğlu aradı. Gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını iletti. Sn. Fatih Sayan’a da teşekkürler." ikinci bir paylaşım yaptı