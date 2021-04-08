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    Adem Metan'ın çocukları koronavirüse yakalandı

    Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki çocuğunun da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Metan, çocuklarından birini hastaneye kaldırdıklarını da sözlerine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 20:14
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 20:34
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    Adem Metan'ın çocukları koronavirüse yakalandı

    Taraflı tarafsız birçok ismin videolarını beğenerek takip ettiği Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan, öğle saatlerinde yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

    METAN, SEVENLERİNİ KORKUTTU

    Metan, Twitter hesabından yaptığı duyuruda oğullarının koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Küçük oğlunun durumunun biraz daha ağır olduğunu söyleyen Metan, takipçilerinden dua etmelerini istedi.

    "ÖNCE RABBİME, SONRA DUALARINIZA SIĞINDIK"

    Adem Metan'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

    "Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık"

    Adem Metan ın çocukları koronavirüse yakalandı #1

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