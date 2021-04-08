Haberler

Gündem Haberleri

Adem Metan'ın çocukları koronavirüse yakalandı

Adem Metan'ın çocukları koronavirüse yakalandı

Radyo programcısı ve YouTuber Adem Metan, Twitter'dan yaptığı açıklamada iki çocuğunun da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Metan, çocuklarından birini hastaneye kaldırdıklarını da sözlerine ekledi.